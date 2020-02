Lupo avvistato a Cossato, l'immagine fa il giro dei social

Sembra proprio un lupo l'animale immortalato giovedì sera, 13 febbraio, mentre attraversava via per Castelletto Cervo a Cossato. L'immagine è stata pubblicata sui social da Guido Dellarovere, presidente provinciale della Federazione Italiana Caccia.

Del lupo e della sua presenza sul territorio biellese si parlerà nuovamente il 29 febbraio, con il convegno organizzato dal Comparto Alpino (CA) e dall’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) al quale presiederanno professori universitari, esperti, agricoltori e allevatori. La tavola rotonda si svolgerà a partire dalle 14,30 nella sala Bonino della Provincia di Biella.

“È un tema particolarmente sentito da moltissime persone - racconta Dellarovere - non soltanto da chi, perché allevatore, ha a che fare direttamente con i branchi di lupi, ma anche dalle persone che le nostre montagne le vivono. Siamo certi che il lupo sia tornato. Lo sappiamo dagli avvistamenti e dai ritrovamenti, ma in realtà non tutti sanno molto su di lui, sui suoi comportamenti, su come vive i nostri spazi alpini. Da qui l’esigenza di discuterne e dare qualche risposta”.