Satira e tanto divertimento, il Gatto e la Micia aprono il Carnevale di Tollegno 2020

Ha preso il via ufficialmente ieri sera, 14 febbraio, il Carnevale 2020 a Tollegno. In una sala comunale gremita, il sindaco Pier Giuseppe Acquadro ha consegnato le chiavi del paese al Gatto, dopo il suo discorso ufficiale: un intervento ricco di satira con il quale la maschera tollegnese, accompagnata dall'immancabile Micia, ha raccontato i fatti che hanno caratterizzato il carnevale dell'anno scorso, con l'arrivo dell'ASL e dei NAS a causa della "perfidia della mano anonima di un compaesano".

Tante risate anche per il momento dedicato a "Beppa", un simpatico apparecchio che rispondeva ironicamente alle domande che venivano poste sui più svariati argomenti: politica, programmazione della giornata del primo cittadino, amicizie autorevoli del parroco e altri temi che hanno fatto sorridere e divertire i cittadini. La serata si è conclusa nella baita del Gatto tra le danze dell'Allegra Compagnia e con la presentazione delle maschere ospiti presenti.

La 64esima edizione del Carnevale benefico di Tollegno organizzato dalla Pro Loco proseguirà questa sera, 15 febbraio, con la coloratissima cena; a seguire, alle 22, Veglionissimo con l'orchestra Luigi Gallia. Domenica 16 febbraio messa alle 10 nella Chiesa Parrocchiale in suffragio ai defunti del comitato; ore 11 sfilata in maschera per bambini ed adulti; ore 12 aperitivo nella Baita del Gatto. Nel pomeriggio, giochi per tutti e dalle 19,30 apericena accompagnato dalla musica di Paolino & Alessia.

Lunedì 17 febbraio il Gatto e la Micia faranno visita agli alunni delle scuole materna e primaria. Nel pomeriggio, dalle 15, via alla distribuzione della fagiolatissima, seguita dal pomeriggio danzante con Sergio Perazza. Alle 21,30 serata in maschera con il Gran Bal dal Lunes a ritmo della musica proposta dall'orchestra Francesca Mazzucci. In serata, premiazione della maschera più originale. Infine, martedì 18 febbraio dalle 9, visita del Gatto e della Micia ad anziani ed ammalati.

Per informazioni e prenotazioni: 015/421992 - 015/562618 - 339/8543653.