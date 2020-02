La comunità biellese ricorda don Carlo Gariazzo a un anno dalla sua morte

A un anno dalla morte di don Carlo Gariazzo, la comunità biellese lo ricorda con due appuntamenti ecclesiastici. Giovedì scorso, i fedeli si sono riuniti in cattedrale per celebrare l'Eucarestia, per poi recarsi al cimitero di Sandigliano, dov'è stato recitato il rosario. Domenica 16 febbraio, invece, la comunità lo ricorderà con la messa delle 18, animata dal coro "Con tutta la voce".