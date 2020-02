Castelletto Cervo, gli alunni della primaria dicono NO al bullismo

Gli alunni della scuola primaria di Castelletto Cervo dicono NO al bullismo. Il tema è stato trattato nei giorni scorsi dalle insegnanti, in concomitanza con la giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo. Obiettivo principale quello di sensibilizzare ed educare i piccoli contro ogni forma di discriminazione. Per l'occasione, gli alunni hanno anche preparato dei disegni e dei cartelli che sono stati piantati in alcuni vasi all'esterno della scuola.