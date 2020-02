Alla scoperta del Dinghy Cruising con la Lega Navale biellese

La Lega Navale biellese propone una serata a tema alla scoperta del mondo del Dinghy Cruising o crociera su imbarcazione di piccola dimensione a deriva. Enrico Franconi, 53 anni, nato a Milano poi trasferitosi a Genova fin da piccolo, vive ora a Torino e porterà i presenti nell’universo del Dinghy cruising. È un modo di interpretare la vela su imbarcazioni di piccole dimensioni, a vela e/o a remi, intraprendendo veri viaggi, anche lunghi: lungo costa, sui nostri laghi, nelle lagune del nord Italia e all’estero.

Praticato una volta in Italia, anche se da pochi, veniva chiamato campeggio nautico. Molto più in voga nei paesi transalpini dove la chiamano voile/aviron (vela/remo), in Inghilterra, nei paesi anglosassoni e in Scandinavia. Enrico Franconi, autocostruttore della sua barca, un Goat Island Skiff di nome Mira, parlerà della sua esperienza in questo campo. Sarà un vero libretto delle istruzioni per questa attività. L'appuntamento è fissato per giovedì 20 febbraio nella sede del Piazzo, alle 21.