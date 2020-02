Biella, i principali cantieri in programma dal 17 febbraio: Interventi nelle vie Lamarmora, Cavour e Ponderano

Nuovo aggiornamento sui cantieri stradali in corso nella Città di Biella a partire da lunedì 17 febbraio. L’apertura del cantiere lungo via Lamarmora per il rifacimento delle cubettature comporterà delle inevitabili conseguenze alla viabilità cittadina. Come spiega l’ordinanza n.108 del 13 febbraio sono previste temporanee sospensioni della circolazione veicolare. Da lunedì e fino al termine dei lavori sarà fatto divieto di circolazione lungo la carreggiata sud di via Lamarmora tra corso Risorgimento e via Aldo Moro.

Stop alle auto anche in via Carlo Fecia di Cossato nel tratto compreso tra via Delleani e via Lamarmora ad eccezione di residenti e aventi diritto. Per i mezzi superiori ai 35 quintali è istituito divieto di circolazione in via Lamarmora carreggiata sud, nel tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e corso Risorgimento, e in via Carlo Fecia di Cossato con deviazione all’intersezione tra via Galimberti e via Tripoli. In vista degli eventi per il Carnevale di Biella 2020 sono previste modifiche alla viabilità al Piazzo.

E’ istituito divieto di transito, eccetto mezzi al seguito della manifestazione e mezzi di soccorso, in piazza Cisterna dalle 7 del 21 febbraio alle 9 del 23 febbraio (transito concesso ai soli residenti della piazza e zone attigue con posto auto interno in fasce orarie come da ordinanza n.111). E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza Cisterna dalle 14 del 20 febbraio alle 18 del 23 febbraio. Nelle giornate di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 febbraio è previsto un senso unico alternato regolato da segnaletica mobile lungo via Cavour nel tratto compreso tra piazza Martiri e via Belletti Bona. Attenzione anche ai divieti di sosta su ambo i lati. Si tratta di un intervento dell’azienda Engie per la posa di alcuni cavi della rete del teleriscaldamento.

Proseguono i lavori straordinari di riparazione per via di una perdita alla rete fognaria in via San Filippo dove è interrotta la circolazione. Il tratto interessato è compreso tra via Italia e il civico n.9 di via San Filippo.

Per lavori di posa cavi della rete del teleriscaldamento è istituita la sospensione della circolazione in via Ponderano, nel tratto tra via Corridoni e via Cerrione (esclusi residenti), da lunedì 17 febbraio al 25 febbraio. E’ istituita la sospensione della circolazione in via Paietta nel tratto compreso tra via Mombello e via Mombarone da giovedì 20 febbraio a venerdì 28 febbraio. E’ istituita la sospensione della circolazione nel tratto di via Massaua compreso tra via Botalla e via Torino dal 24 febbraio al 3 marzo. Sempre per gli interventi di Engie per il teleriscaldamento proseguono i lavori in via Piave e in viale Roma.

Nella giornata del 20 febbraio (dalle 6 alle 11) possibili disagi anche in Strada Antica per Andorno dall’intersezione con Strada Cantone Ramella di Sotto verso sud per lavori di pulizia strade affidati a Seab.