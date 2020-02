Seab, la minoranza di Cavaglià guidata da Augusta Bortolotto presenta un'interrogazione

Il caso Seab al centro dell'interpellanza firmata dal gruppo di minoranza di Cavaglià guidato da Augusta Bortolotto. Nel documento, depositato nei giorni scorsi, l'opposizione interpella sindaco e assessore competente per conoscere "l'esposizione finanziaria corrente del Comune nei confronti di Seab e, nel caso, le motivazioni e gli importi eventualmente dovuti per gli ultimi 5 anni. Se mai si evidenziassero eventuali esposizioni - si legge nella nota - si richiede un elenco dettagliato e il capitolo di assegnazione all'interno del bilancio comunale, oltre ai pareri dei responsabili di servizio e del direttore generale, presenti negli ultimi 5 anni".

Tutto questo premesso che "La Seab è una società in house providing di cui il comune di Cavaglià detiene parte delle quote azionarie. Pertanto, con pieno diritto di voto, l'amministrazione partecipa alle assemblee, esprimendosi sia in fase di stesura del bilancio che in fase di approvazione del bilancio definitivo".

Inoltre, verificato che "una delle peculiarità di una società in house providing è il cosiddetto "Controllo analogo", cioè il diritto di esercitare un controllo simile a quello applicato in una gestione diretta" il gruppo chiede di conoscere "quale sia stata la posizione dell'amministrazione comunale nell'ambito dell'approvazione dei bilanci consuntivi, effettuata alle assemblee di Seab, nel corso degli ultimi cinque anni".