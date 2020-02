Scuola Pallavolo Biellese, coach Barazzotto suona la carica: “Torino da affrontare col piglio giusto”

C'è voglia di riscatto in casa Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese. Il prossimo avversario di campionato è il Volley Parella Torino che, all'andata, si impose davanti al proprio pubblico col punteggio di 3 a 2. Una squadra insidiosa come ci spiega il coach Federico Barazzotto: “Si tratta di una squadra tosta e giovane, proprio come Cuneo. Ha avuto una flessione nell'ultimo periodo ma va affrontata con il piglio giusto e la giusta concentrazione. Finora, siamo sempre usciti sconfitti con le dirette rivali: speriamo di smentirci questa volta”.

Al momento, Parella Torino si trova al settimo posto, a soli 3 punti proprio dalla squadra biellese. “Faccio appello ai nostri tifosi di venire a vederci – prosegue il coach biellese – Sarà una bella partita per tutti gli amanti della pallavolo”. A pochi giorni dalla sfida casalinga, non dovrebbero esserci assenze gravi o problemi di formazione. “Dovremmo essere al gran completo: l'unico dubbio riguarda Ramella, costretto a letto per febbre. Speriamo di recuperare anche lui”. L'orario d'inizio della gara sarà alle 20.30 di sabato 15 febbraio, al PalaPajetta di Biella.