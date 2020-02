Pallacanestro Biella Under 16 dirompente, Galliate si inchina 98-47

Facile successo per l’Under 16 Eccellenza di Pallacanestro Biella contro il fanalino di coda del Basket Galliate. I ragazzi di Squarcina hanno infatti avuto ragione senza difficoltà dei novaresi sconfitti 98 a 47. Partenza razzo dei biellesi, che al 5’ conducevano già 12 a 2, ed hanno aumentato man mano il loro vantaggio, chiudendo il primo quarto avanti 29 a 4. Stessa musica nel secondo quarto, incrementando ulteriormente il vantaggio salito a ben 40 punti al termine della frazione di gioco.Senza più storia la restante parte del match, con Squarcina che ha alternato sul parquet tutti i giocatori, tranne Ramella, tenuto precauzionalmente a riposo per una leggera distorsione al piede destro subìta in allenamento.Unica nota dolente : la bassa percentuale nei tiri liberi, inferiore al 50 % .Con questo successo Pallacanestro Biella rimane saldamente al comando , seppure in coabitazione con le altre tre forze del campionato (Campus, Casale e Vado).Prossimo impegno domenica 23 febbraio alle 16 in trasferta in Liguria sul campo del Basket Pegli.

PALLACANESTRO BIELLA – BASKET GALLIATE 98 – 47

Parziali :29-4, 59-19, 76-32

Pallacanestro Biella : Finetti 8, Murgia 5, RamellaPajrinn.e., Zordan9, Gagliano 11, Rapano 9, Aimone 4, Roncarolo13, Scaglia Rat 11, Allinei 17, Vangi 9, Perla 2 . Allenatore: Squarcina, Assistente: Musso Tiri liberi:12 su 25: Falli : 9 . Nessuno uscito per 5 falli

Basket Galliate: Massetti 15, Savoldi, Pomella 3, Dal Lago, Zuliani 8, Colombo 4, Brusati 10, Gambaro 2, Agosta 5, Lubelli. Allenatore: Gallina, Assistente: Rakipi Tiri liberi: 3 su 4. Falli :17. Nessuno uscito per 5 falli