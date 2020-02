Movimento 5 Stelle - Biella: presentata mozione per garantire gratis i parcheggi dell'ospedale

Il consigliere Rocco Botta del M5S di Biella, ha presentato una mozione al sindaco Claudio Corradino con la quale si chiede l'impegno suo e della Giunta comunale cittadina, in continuazione con quanto già deciso in precedenza, di deliberare in merito e per esclusiva competenza, la gratuità permanente della sosta per i visitatori nei posti auto, a corredo del nuovo ospedale di Biella e che insistono sul territorio comunale di Biella. "Ritengo - afferma il consigliere comunale pentastellato - che non bisogna far cassa né con gli ammalati e nemmeno con i parenti che li vanno a trovare in ospedale".