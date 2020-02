Riceviamo e pubblichiamo:

"La segreteria del PD biellese, che segue con molta attenzione il grande lavoro svolto per supportare Seab e soprattutto per salvare i posti di lavoro dei dipendenti, preso atto delle dichiarazioni di imprenditori privati comparse oggi sui media locali in merito al loro interessamento per Seab, ribadisce con forza la sua netta ed inequivocabile richiesta che Seab rimanga integralmente in mano pubblica, a servizio dei cittadini e delle amministrazioni del territorio".