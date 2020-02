Donato: Alla scoperta della Bolivia con l'associazione Rina Valè

L’associazione Rina Valé di Donato ha organizzato un incontro con Maria Montoleone, una donna che nel 2017 ha partecipato a una missione umanitaria in Bolivia, per l’Operazione Mato Grosso, organizzazione di volontari missionari che svolge attività educative e benefiche in America Latina. Il viaggio nella terra arretrata, priva di assistenza medica, di acqua potabile e di altri beni primari le ha cambiato la vita, e l’ha spinta a dedicare il suo tempo libero ai più bisognosi. L’incontro si svolgerà domenica 16 febbraio alle ore 17, presso la Saletta della Caffetteria della Società Operaia di Donato e sarà seguita da un aperitivo offerto agli intervenuti.