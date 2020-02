Commercio Biella, la lettera di un lettore: “Quanto costa un sorriso? Puntiamo ad una accoglienza adeguata dei clienti”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gentile Direttore,

ho letto l'articolo apparso in questi giorni su Newsbiella (leggi qui) riguardante la riunione che si è tenuta tra commercianti e comune di Biella. Non nascondo soddisfazione per il clima descritto; infatti, in questo momento, è necessario condividere gli obiettivi con unità d'intenti senza protagonismi. Ovviamente la strada non è in discesa e la politica, a livello centrale, si è dimenticata della crescita economica: conviene rimboccarsi le maniche lavorando su più fronti, anche su quelli a costo 0, ma quali sono?

Ho avuto la fortuna di frequentare alcune località e, tra le iniziative a "costo 0" che a Biella darebbero una marcia in più, trovo che lavorare sull'accoglienza del cliente pagherebbe moltissimo. Quante volte entrando in un negozio del centro mi sono sentito squadrato da testa ai piedi? Quante volte sono entrato in un negozio senza uno straccio di un sorriso (e quanto costa un sorriso)? Quante volte mi hanno mostrato la merce svogliatamente e, senza acquisto finale, il saluto era un grugnito? E ancora quante volte mi sono imbattuto in esercenti, titolari o commessi che mentre ti parlano sbirciano lo smartphone?

E non è una giustificazione quella che sento da anni: cioè addossare tutta la responsabilità allo stemma di Biella, l'Orso.

Occorre certamente un cambio di mentalità, forse un cambio generazionale, ma confido che anche quelli della mia età si adeguino ad un comportamento più aperto e meno ostile, che vada a pari passo con la grande professionalità di tanti commercianti che a costo di rimetterci tutti i giorni alzano la saracinesca. Vale la pena di essere più accoglienti: tanto è gratis e la situazione non può che migliorare”.