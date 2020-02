Al Sociale di Biella arriva il teatro in dialetto piemontese

Sabato 15 febbraio il Teatro Sociale Villani di Biella ospiterà la filodrammatica lessonese con lo spettacolo “Don Pero ch’ai pensa chiel”, una brillante commedia in dialetto piemontese. La filodrammatica lessonese è una compagnia solita a portare in scena commedie e spettacoli in collaborazione con associazioni culturali e scuole per fini benefici. Lo spettacolo avrà luogo sabato, alle 21, al Teatro Sociale Villani in Piazza Martiri della Libertà, 2.