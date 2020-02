Dal Nord Ovest - Incidente in autostrada all'alba, muore un giovane

E' un giovane di San Germano Vercellese la vittima del drammatico incidente avvenuto nella mattina di venerdì all'altezza i Settimo Torinese. Il ragazzo, dopo essere sceso dalla sua Fiat 500L, che era stata coinvolta in un tamponamento con un'Alfa 147, è stato travolto e ucciso da una Polo che sopraggiungeva lungo la carreggiata. Al volante una donna, sotto shock per l'accaduto.

I soccorsi sono scattati subito, ma per il giovane non c'era purtroppo niente da fare: due le persone ferite, trasportate dai mezzi di soccorso negli ospedali della zona. L'autostrada Torino - Milano è stata chiusa per circa quattro ore tra gli svincoli di Volpiano e Settimo per gli accertamenti condotti dalla Polizia Stradale di Novara Est.