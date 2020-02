Valdilana, l'amministrazione presenta il piano strade: Nuova tappa a Soprana

A Valdilana il piano strade va in tour. Nuova tappa giovedì sera a Soprana dove l'amministrazione comunale ha incontrato i cittadini. E' stato realizzato un monitoraggio di tutte le strade comunali, 75 chilometri in totale, che sono state suddivise in tre diversi tipi come un semaforo: quelle rosse dove è necessario intervenire con urgenza, quelle gialle dove si sono registrati danni e quelle verdi che non prevedono problematiche. E' stata stanziata la somma di 600 mila euro a bilancio che servirà soltanto per il primo anno. Poi l'intenzione è di proseguire l'opera di riqualificazione nei prossimi due anni.