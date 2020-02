Su Nuraghe, ritorna il Carnevale dei bambini

Domenica 16 febbraio alle ore 15, nella sede di Su Nuraghe di via Galilei 11 a Biella, torna il Carnevale dei bambini. Durante la festa, giochi, animazioni e regali per tutti. Anche quest’anno a orientare e guidare il divertimento dei più piccini saranno i bambini un po’ più grandi, sui 12/13 anni di età. Oltre alle attività di animazione - sfilata delle maschere, giochi con la musica, mosaico di coriandoli, pentolaccia ecc. - allieterà il pomeriggio di festa il tradizionale rinfresco (su cumbidu) preparato dai soci, a base di dolci sardi, quali cattas, zippulas, maraviglias e para frittus, e altre ghiottonerie “continentali” come bugie e castagnole.Il significato più antico del Carnevale è quello del mondo all’incontrario o capovolto, nel quale i ruoli della società si ribaltano: il padrone serve lo schiavo, le maschere ricevono le chiavi della città dal Sindaco, i bambini diventano responsabili e gli adulti sono liberi di impazzire per un breve periodo (semel in anno licet insanire, dicevano i latini – una volta all’anno è lecito smarrire la ragione).

Un momento di festa, dunque, ma anche di rinnovamento simbolico, durante il quale diviene lecita e indispensabile, per gioco o meglio per scherzo, la dissoluzione dell’ordine costituito. Solo temporaneamente, però, poiché alla fine di questo intervallo magico, nel quale tra l’altro sono i bambini a dettare le regole e gli adulti a imparare qualcosa da loro, si ritorna saggi, si rinsavisce... almeno fino al prossimo Carnevale.Per gli adulti accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita, aiutarli a “diventare grandi”, significa sollecitarli a guardarsi intorno con occhi diversi, con maggiore profondità e anche più lontano. Significa insegnare loro, con l’esempio, che non è possibile – e nemmeno desiderabile – continuare a demandare agli altri le decisioni da prendere.

Per questo è ormai tradizione che durante il Carnevale dei bambini di Su Nuraghe siano i ragazzi con quell’età intermedia nella quale non si è più bambini e non si è ancora adulti, a orientare i più piccoli nei giochi e a insegnare ai più grandi quali sono le regole dello stare insieme: il sorriso, l’accoglienza, la condivisione.