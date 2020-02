Per la prima volta una donna “in sella” al Vespa Club: Ecco il nuovo direttivo

Nuovo direttivo per il Vespa Club Biella. lo scorso 25 gennaio, nella sede dell’associazione, si sono svolte le votazioni triennali per il rinnovo del direttivo del club, attivo dal 1951 e frequentato attualmente da oltre 250 vespisti locali e non.

Per la prima volta, a quanto risulta dai membri del club, è una donna a prendere il comando ai vertici dell’associazione. Erika Ferro è stata infatti eletta presidente insieme al suo vice, Pier Mario Garbino. Nominati dirigenti: Mariella Stupenengo, Alberto Clerici, Augusto Corso, Giovanni Mazzon e Daniele Mazzonetto.

“Si ringraziano i membri del direttivo precedente per il lavoro svolto fino ad ora - commentano i nuovi vertici - pur sapendo che la loro presenza sarà sempre assidua e di valido aiuto al Club”.