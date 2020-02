Scopri versatilità e sicurezza del nuovo GLB da Trivellato

Innovativo, essenziale e vincente. Così Mercedes-Benz descrive, sul sito ufficiale, il sistema multimediale Mercedes-Benz User Experience (MBUX), vincitore del Q Global Tech Award 2019 come migliore novità tecnologica applicata all'automobile.

È composto da due display, uno posizionato dietro al volante e l’altro al centro della plancia. Dotato di intelligenza artificiale e funzioni di autoapprendimento, opera come un vero e proprio assistente personale, consentendo l’interazione con l’auto tramite comandi vocali. Basta pronunciare “Hey Mercedes”.

Il sofisticato e innovativo sistema di infotainment comprende domande complesse e fornisce risposte in tempi brevissimi. La compatibilità con Amazon Echo, Google Home, Apple Homepod e Garmin permette la gestione a distanza dei dispositivi installati in casa. Ad esempio, è possibile controllare l’accensione e lo spegnimento delle luci della propria abitazione mentre si è al volante.

GLB è il SUV familiare con MBUX, assistenza alla guida e pacchetto off-road

MBUX ha debuttato con la nuova generazione di Mercedes Classe A ed è stato velocemente implementato in numerosi modelli della Stella. Uno di questi è Mercedes GLB, il SUV per famiglia e tempo libero presentato a settembre 2019.

GLB coniuga una spiccata propensione per l’off-road a un’abitabilità da record. È infatti il primo SUV Mercedes-Benz proposto anche in versione sette posti. E dispone di sistemi di assistenza attiva alla guida di ultima generazione.

Il pacchetto tecnico Offroad (opzionale) include un programma di marcia supplementare, che adatta erogazione della potenza e regolazione dell’ABS alle condizioni di guida in fuoristrada, e la Downhill Speed Regulation, che agevola la discesa con interventi di frenata mirati.

Concessionaria Mercedes Trivellato usato e auto nuove ai migliori prezzi del mercato

Fondato nel 1922, Gruppo Trivellato è uno dei principali rivenditori Mercedes-Benz del panorama nazionale. Presente in 4 province (Vicenza, Verona, Padova e Rovigo) con 13 showroom e centri assistenza, propone auto nuove, usate, aziendali e a Km zero a prezzi competitivi. L’interlocutore ideale per quanti sono interessati a GLB, Classe A, Classe B o qualsiasi altro modello della Stella a tre punte.

Molto più di un dealer. Gruppo Trivellato fornisce servizi di assistenza post-vendita, vendita ricambi, manutenzione ordinaria e straordinaria. Tecnici e meccanici qualificati sono a disposizione per risolvere ogni problema.

Non mancano vantaggi esclusivi, come la prenotazione online dell’auto (con un acconto di soli 250 euro) e la consegna a domicilio in tutte le località italiane. La professionalità e l’affidabilità che si riflettono in ogni aspetto dell’offerta spingono ogni anno decine di migliaia di clienti a scegliere la proposta Trivellato.

Una proposta che include il Nuovo Centro Usato Trivellato di Torri di Quartesolo (VI), primo Centro Usato Mercedes-Benz Certified e primo gruppo d’acquisto Jahreswagen del Paese.