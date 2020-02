A Salussola nuove luci per il campo sportivo, si risparmia il 50%

Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori al campo sportivo di via Elvo, a Salussola. L'intervento, portato avanti e concluso da Ener.bit, ha coinvolto l'impianto d'illuminazione dell'area, per il quale sono stati sostituiti tutti i fari alogeni presenti. "Il nuovo impianto di illuminazione a led - spiega il sindaco Carlo Cabrio - permette un risparmio sul consumo del 50%, oltre ovviamente a migliorare la visibilità in campo".