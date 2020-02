Dafne Fashion Store apre in città: “Credo nei cittadini di Biella: il centro fiorirà di nuovo” FOTO

Dafne Fashion Store di Liviana Ferraresi ha aperto il 17 dicembre scorso, in una zona di Biella che oggi risente di una fortissima crisi; negozi che uno dopo l’altro chiudono, stremati da una situazione cittadina diventata ormai insostenibile. Ma tra quelli che ormai si sono arresi a tutto questo, Liviana ha deciso che l’amore per la sua città e la fiducia nei suoi cittadini l’avrebbe ripagata.

“Prima di aprire Dafne Fashion Store lavoravo come commessa presso un centro commerciale – racconta Liviana – Si può dire che ero stanca di entrare tutti i giorni in un ambiente così chiuso. Il mio sogno è sempre stato quello di aprire una mia attività, essere il capo di me stessa e avere voce in capitolo su quali capi scegliere e quali invece no”. Nonostante un primo tentativo di aprire la sua attività fallito, Liviana Ferraresi non si è arresa e ha voluto realizzare il suo sogno: aprire un negozio di abbigliamento in centro città.

“Dafne Fashion Store è aperto dal 17 dicembre dello scorso anno – spiega la titolare - Io amo molto la mia città e vorrei che il centro di Biella tornasse come me lo ricordo io quando ero solo una bambina… vivo! Purtroppo oggi la situazione attuale non è semplice, ma sono speranzosa. Voglio credere in Biella e nei suoi cittadini: il centro fiorirà di nuovo, bisogna solo avere il coraggio di crederci”.

Da Dafne Fashion Store è possibile trovare abbigliamento sia femminile che maschile, oltre che accessori come scarpe e borse. In negozio sono già disponibili alcuni capi della collezione primavera-estate, per prepararsi all’arrivo della bella stagione. Ancora per pochi giorni, fino al 18 febbraio, sarà possibile acquistare gli abiti, accuratamente scelti e selezionati da Liviana Ferraresi, a prezzi scontati.

Liviana e il Dafne Fashion Store vi aspettano in via XX settembre 2/c e, per chi vuole curiosare direttamente dal telefono e acquistare online, è possibile iscriversi al gruppo di Facebook “Dafne Fashion Store” oppure seguire la pagina Instagram @dafne_fashionstore.