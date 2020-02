Caso Seab, anche Fratelli d'Italia contro la privatizzazione della società

"Mi rallegra apprendere dai giornali dell’interesse espresso per SEAB da parte di alcune importanti cooperative locali. Il loro interesse attesta inequivocabilmente le potenzialità dell’Azienda. Potenzialità che devono essere evidentemente mantenute in mano pubblica. Rattrista che in fondo ad auspicare il fallimento della Società Biellese siano proprio dei Biellesi, ma è legittimo e comprensibile che loro operino esclusivamente nell’interesse delle Cooperative che rappresentano. A curarsi degli interessi del nostro territorio e della Società pubblica sono e saranno invece chiamati tutti gli Amministratori pubblici Biellesi. A tal proposito Fratelli d’Italia desidera sgomberare il campo da qualsiasi dubbio: è e resta contraria all’ipotesi di privatizzazione di SEAB S.p.A., è e resta convinta che questo sarà un banco di prova importantissimo per la politica Biellese tutta, è e resta fiduciosa sulle scelte responsabili che gli Amministratori Biellesi sapranno adottare per mantenere in mano pubblica la Società".