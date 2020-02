Biella - Seduta straordinaria del consiglio comunale: tra gli altri il regolamento di polizia urbana

E’ convocato per mercoledì 26 febbraio, in seduta straordinaria, il consiglio Comunale di Biella. La seduta si aprirà alle 15 e saranno trattate le interrogazioni presentate dai vari gruppi consiliari. La discussione sulle interrogazioni terminerà alle 16 e ci saranno in agenda quindici punti all’ordine del giorno. I lavori si chiuderanno alle 22 ma con espressa riserva di proseguire anche dopo tale ora, e quindi ad oltranza, fino a quando non saranno concluse le operazioni di voto dei primi quattordici punti iscritti all’ordine del giorno. Tra gli altri spicca l'approvazione del regolamento comunale di polizia urbana.