Nel giorno di San Valentino fatevi un regalo: a Tommy piacerebbe una famiglia

Tommy è un cagnolino di taglia piccola di 8 anni, castrato e vaccinato. Per lui cerchiamo una mamma paziente e comprensiva, che lasci a Tommy il tempo di fidarsi. Non ama essere preso in braccio o usato come un bambolotto, ma dopo pochi giorni di conoscenza e con l'approccio giusto adora farsi fare i grattini nella pancia e con il musetto cerca le coccole.

Gli piace andare a passeggio al guinzaglio e stare in compagnia degli umani. Non adora i gatti, pensa siano da rincorrere tutto il giorno, è un cane ruspante che zampetta per il giardino, fa la guardia ed è perfetto come principino di casa nella sua cuccia morbida e calda. No bambini Adottabile in Piemonte e Lombardia. Per info: Paola 335.1739075, Manu 340.3926065 del Gruppo Volontarie Biellesi