Agenzia funebre per animali: Da Petit Ami sensibilità e attenzione per un ultimo e amorevole saluto al proprio amico a 4 zampe

Petit Ami nasce nel 2014 a Vercelli da un’idea di Lella Pastore e di sua figlia, che nell’affrontare il dolore della perdita del loro amato cagnolino, non hanno trovato una giusta risposta alle loro esigenze.

In un mondo dove gli animali da compagna sono ormai diventati parte integrante della propria famiglia, e dove l’attenzione per la loro cura sta diventando giorno dopo giorno sempre più importante, la necessità di dare loro un estremo saluto dignitoso è diventata una richiesta sempre più impellente nella comunità.

Al fine di rendere un servizio che fosse più completo, dopo Vercelli, nel 2017, Petit Ami si è allargata, aprendo un centro di cremazione a Novara, dove tutt’oggi i familiari accompagnano i loro amati animali nell’ultimo viaggio.

“Siamo stati i primi a Vercelli ad aprire un’attività come questa – spiega la titolare, Lella Pastore – Sono dolori importanti quando vengono a mancare i propri animali domestici. Nel 2014 ho sentito l’esigenza di aprire un centro come Petit Ami che potesse rendere una degna la sepoltura all’animale da compagnia, ad un vero e proprio membro della famiglia, e che potesse dare loro un ultimo amorevole saluto”.

I servizi offerti dall’agenzia funebre per animali Petit Ami sono molteplici: il recupero delle spoglie a domicilio, o presso l’ambulatorio veterinario; la possibilità di organizzare una cerimonia di commiato presso l’agenzia; la compilazione delle pratiche burocratiche, il trasporto al centro di cremazione a Novara, e la consegna dell’urna presso l’agenzia di riferimento, oppure direttamente a domicilio.

“Per una maggiore trasparenza sul servizio diamo la possibilità ai familiari di partecipare alla procedura a Novara – spiega la signora Pastore – E, nel caso in cui non si potesse presenziare, diamo la possibilità di parteciparvi tramite video”.

Da fine mese potrete trovare Petit Ami anche a Biella, in via Pietro Micca 44/B, oltre che a Vercelli in via Tripoli, 35/A e a Novara, in via Marie Curie, 10:“Affidati alla nostra sensibilità e professionalità: dopo le tue, le nostre mani amorevoli avranno cura di lui”.

La linea telefonica è operativa 24 ore su 24.

Per maggiori informazioni: www.petitami.it – Tel. 327 3672380 - info@petitami.it