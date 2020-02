Ailoche: Quasi terminati i lavori a frazione Piasca

Stanno per terminare i lavori di messa in sicurezza della piazza dalla frazione Piasca, con grande soddisfazione del sindaco Massimo Langhi: “Il tempo è stato particolarmente favorevole nelle ultime settimane, cosa che ci ha dato l’opportunità di velocizzare i lavori – ha dichiarato il primo cittadino – La previsione, se il meteo lo concederà, è di terminare i lavori, come previsto, per fine mese”.

Gli interventi, sono iniziati a fine novembre scorso, grazie al contributo di 130 mila euro da parte della Regione Piemonte, e il sindaco ha voluto sottolineare l’ottimo operato svolto dalla ditta: “Sono soddisfatto del lavoro svolto dagli operai, che nonostante le basse temperature non si sono fermati un attimo”. Per settimana prossima previsti l’inizio dei lavori sul piazzale antistante il cimitero.