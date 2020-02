Teens Cossato batte Chivasso e fa un altro passo verso la C FOTO

Vittoria stagionale numero 16 per il Fanton Teens Cossato, che batte 87-54 Chivasso al Pala BonPrix e conserva il primato in classifica, con 4 punti di vantaggio su Cuneo e 6 su Piossasco. Teens in campo senza Dotti e Guelpa, con coach Bertetti che sceglie Bergamaschi, Murta, Maffeo, Santarossa, Castagnetti.

Il break decisivo tra secondo e terzo periodo: sul 30-28 capitan Murta e compagni decidono di chiudere il match e segnando 36 punti in 15 minuti seminando gli avversari. Partita in archivio alla terza sirena con il Teens avanti 66-47. Massimo vantaggio il +33 (87-54) finale. La squadra di Bertetti ottiene così la terza vittoria consecutiva. Quattro giocatori in doppia cifra, i migliori Bergamaschi (19 punti) e Murta (18 con 8 rimbalzi e 3 assist).

Domenica match importante sul campo di Piossasco, terza forza del campionato. Palla a due alle 18.30, con Cossato che dovrebbe recuperare il play maker titolare Dotti.

Fanton Teens Cossato-Chivasso 87-54 (23-14; 41-29; 66-47).

Cossato: Bergamaschi 19, Murta 18, Maffeo 8, Santarossa 6, Castagnetti 9, Lavino , Guelpa , Cerri 2, Dotti ne, Alberto 11, Squizzato 4, Chiavassa 10. Allenatore: Gianpiero Bertetti.