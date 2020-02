bonprix La Marmora sesto posto con la ritmica a Chivasso

Anche la Ritmica della bonprix La Marmora entra in gara nella prima prova del Campionato Regionale Silver individuale di terzo livello con Noemi Nania che conquista la sesta posizione nella classifica assoluta su trentacinque partecipanti e la seconda alla palla. Soddisfatte le tecniche, in primis Ilaria Petrillo, che l’ha accompagnata in gara e tutto lo staff tecnico composto da Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Svetoslava Dimitrova e dal coreografo Mihai Ciortea.

Il risultato,soprattutto alla palla, dimostra che la ginnasta è sulla buona strada per avere altri risultati di valore.Il prossimo weekend gareggeranno sia l’Artistica femminile che maschile a Torino: sabato il settore maschile parteciperà al Campionato regionale individuale Silver, simile a quello della Ritmica ed il tecnico Jacopo Vercellino schiererà nel livello B Akim Cappuccio, seguito dalla tecnica Hortensia Dalimon, nel livello C Ariel Piacenza, Marco Piacenza ed Amine Shimi, nellivello Eccellenza, Mattia Arcidiacono, Timoteo Bagnis, Davide Cerruti e Simone Guidetti.

Domenica l’Artistica Femminile, guidata dall’instancabile tecnica Marta Beraldo, nel Campionato individuale Gold Allieve, si presenterà con Vittoria Maggia nella categoria A3 e Margherita Marcuzzi nella categoria A4.