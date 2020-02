Basket femminile, bonprix BFB pronta all'impresa per ribaltare Novara

Non sarà una sfida facile, anche per le assenze di alcuni elementi nel roster. Contro La Lucciola Novara, domenica prossima, mancheranno Elisa Rosso, con una frattura alla mano sinistra, e Sabrina Trucano, distorsione alla caviglia. Per tutte due almeno venti giorni di stop.

Ospite ai Salesiani sarà la squadra che più ha lasciato l'amaro in bocca durante il girone d'andata. Dopo aver concluso in perfetta partita i 40 minuti di gara, sul parquet novarese c'erano voluti ben due supplementari per decretare la vincitrice. Nel secondo OT, Biella aveva ceduto alla stanchezza e aveva perso di 9 punti. Ora la bonprix BFB sarà chiamata ad una prova super contro una squadra che fa del contatto fisico irruente la sua forza per ribaltare il -9. Ex società di Cameri, negli anni Biella era sovente uscita dalle partite con qualche infortunata.

Le assenze attuali, soprattutto di Trucano che, con i suoi scatti, riesce a contrastare con i suoi scatti la fisicità avversaria, chiameranno le ragazze biellesi ad una prova super. Rientrerà Lambo, out nell'ultima gara. Incita le sue ragazze coach Cardano: "Dobbiamo dare continuità al lavoro. D'ora in poi ogni partita vale doppio e dobbiamo vincere più partite possibile per ottenere il miglior piazzamento in chiave playoff. Per fare questo serviranno sacrificio difensivo e disponibilità a passarsi la palla. Aspettiamo l'aiuto dei nostri numerosi tifosi, che si sono rivelati più volte il vero sesto uomo in campo".

Appuntamento al Salesiani di Biella domenica 16 alle 18.