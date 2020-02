AIAC Biella, al via 4 incontri di informazione

L’AIAC Biella, in collaborazione con il Gaglianico Calcio, ha organizzato quattro incontri di informazione che si terranno al Salone Polivalente di Gaglianico, con la presenza di Stefano Bortolan, preparatore atletico dell’Alessandria calcio. Il primo incontro che si svolgerà il 17 febbraio tratterà le tematiche degli schemi motori di base e le capacità coordinative; il secondo sarà il 9 marzo e parlerà delle capacità condizionali e delle proposte di allenamento. Negli ultimi due incontri, che potranno tenersi dal 16 marzo al 20 aprile, con date esatte ancora da stabilire in base alle condizioni climatiche, si effettueranno esercitazioni sul campo. Per ulteriori informazioni contattare l’istruttore Daniele Basciu: 3337058819.