Rocco Botta (M5S): "La giunta Corradino paralizza Biella"

Riceviamo e pubblichiamo. "Ormai sono mesi che è in carica, ma la città non ha ancora visto nessun segnale di miglioramento. Il centro continua a soffrire, i negozi storici continuano ad abbassare le saracinesche e i commercianti attendono invano la realizzazione di quanto promesso in campagna elettorale. Hanno paralizzato perfino i lavori del Consiglio Comunale, dall’insediamento del sindaco Corradino ne sono stati convocati solo 5. Troppo pochi! Domenica 30 agosto 2020 - ad esempio - si svolgerà la quinta secolare incoronazione della Madonna d'Oropa. Il Santuario sarà invaso da migliaia di Pellegrini che arriveranno da tutto il mondo. Non conosciamo quali iniziative intende adottare la Giunta per portarli a Biella. Non sappiamo se hanno predisposto un programma di eventi e dire che per la città è un'occasione unica per il suo rilancio. Ma tutto tace, tutto è fermo!".