Caso Seab - Liste civiche: "Corradino in aula riferisca cosa sta succedendo in Seab"

Liste civiche sul caso Seab e sulla recente assemblea dei soci avvenuta nella giornata di martedì 11 febbraio a Città Studi. Al prossimo consiglio comunale avanzano le interrogazioni al sindaco Corradino.

"L’intera vicenda della crisi finanziaria SEAB pare non essere – da parte di codesta Amministrazione – argomento degno di discussione nell’ambito del Consiglio Comunale; le uniche notizie di cui gli scriventi Consiglieri sono in possesso vengono assunte dai media locali; nell’ambito dell’assemblea dei soci di SEAB, il Sindaco della città di Biella è tenuto a portare la posizione del Consiglio Comunale in onore al proprio ruolo di rappresentanza; si è sommariamente notiziati del fatto che siano in atto variazioni statutarie della suddetta partecipata pubblica, compresa la composizione degli organismi amministrativi; gli organi di informazione riferiscono che il costituente nuovo consiglio di amministrazione stia mettendo a punto un consistente piano di rilancio dell’azienda; i sindacati stanno manifestando preoccupazioni per la salvaguardia dei posti di lavoro; l’assemblea dei sindaci non trova unanime concordanza sulle prime proposte di risanamento dell’azienda.

Tutto ciò premesso si interroga il Sindaco di Biella affinché riferisca in aula, in maniera formale e dettagliata, su quanto sta succedendo in Seab (possibilmente in presenza del presidente in carica o del suo vicepresidente) e su quali siano le proposte – frutto della discussione in Consiglio – da avanzare come Comune di Biella nell’assemblea dei soci" .