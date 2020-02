Biella, Cossila: Domenica storico carnevale “L carve di cadregat”

Conto alla rovescia per il carnevale benefico cossilese. Domenica 16 febbraio, l’evento nato negli anni '70 sfoggerà, a partire dalle ore 15.30, i suoi 20 paioli di fagiolata. I più informati parlano di circa 160 Kg di fagioli e anche se la ricetta di questa bontà rimane segreta gli ingredienti come sempre saranno di qualità, utilizzando ingredienti nostrani in base alla tradizione. La storica figura del “cadregat” accompagna da sempre il carnevale di Cossila grazie anche alla tradizione che vedeva questo artigiano come un’attività molto diffusa nella frazione. Appuntamento a domenica 16 febbraio al Campo Sportivo di Via Garella.