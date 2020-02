Preparate le padelle. Ancora pochi giorni di attesa e avrà inizio la tradizionale Fagiolata del Gallo, in programma domenica 16 febbraio. La distribuzione si terrà in piazza San Giovanni Bosco a Biella, a partire dalle 12. Per chi non ha la pentola sarà possibile portarla a casa anche in comode vaschette.

La fagiolata è organizzata dall’Ente Manifestazioni Biella Riva con la collaborazione dell’Assessorato alle Manifestazioni e con il prezioso aiuto delle famiglie della Parrocchia San Cassiano.