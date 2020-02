Plus 500 leader nel settore del trading online

Il broker inglese, con radici israeliane, ha iniziato la propria attività nel 2008 e la scalata ai vertici delle società finanziarie che offrono servizi di trading è stata repentina e verticale. Nel 2018 Plus 500 ha occupato la prima posizione in Europa per numero di nuovi trader. Molto utile ai neofiti del trading online la possibilità di aprire gratuitamente un conto DEMO, per un maggior approfondimento e per la recensione di PLUS 500 visita webeconomia.it

Un broker con tutti i requisiti di legge

Plus500CY Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ed è registrata presso CONSOB per offrire servizi in Italia (n. di registrazione 4161.). Tutti i fondi del cliente sono custoditi in un conto bancario separato, come prevedono le normative (CySEC) sui fondi del cliente. Plus500 partecipa al Fondo di Compensazione per garantire la sicurezza, le risorse e la copertura globale per i servizi offerti.

Cosa offre Plus 500

La piattaforma offerta da Plus 500 consente di negoziare su svariati asset attraverso i CFD (contract for difference), in italiano conosciuti anche con il nome di Contratti per Differenza. L’utente che aprirà un conto con Plus 500 potrà pertanto fare trading online su numerosi mercati da un’unica posizione. Sono centinaia gli strumenti offerti da questo broker: azioni, indici, Forx, materie prime, opzioni, criptovalute, ETF. Ogni trader potrà investire in totale autonomia puntando sia al rialzo (Long) che al ribasso (Short), decidendo di operare sia intraday che multiday.

Trading senza costi nascosti

Chi fa trading online con PUS 500 è immune da costi nascosti. La peculiarità del CFD offerti da questo broker consiste nell’assenza di commissioni da pagare nel momento in cui si decide di operare, comprando o vendendo un determinato asset. È risaputo che i contratti per differenza hanno degli Spread, ovvero la differenza tra la proposta in denaro e quella in lettera. Gli Spread offerti e garantiti da PLUS 500 sono i più bassi tra quelli che caratterizzano le migliori piattaforme di CFD al mondo.

Plus 500 consente inoltre di operare sfruttando la leva finanziaria, che permette di aprire posizioni utilizzando soltanto una parte del proprio capitale. Anche i margini a garanzia richiesti sono tra i più bassi. Il broker londinese offre, a costo zero, altri indispensabili servizi per coloro che fanno trading online per professione o per semplice passione, ovvero: quotazioni in tempo reale su tutti gli asset offerti, grafici personalizzabili, possibilità di inserire take profit o stop loss, rollover della posizione.

L’utente è tuttavia tenuto a pagare una commissione nel caso in cui la posizione venga mantenuta “ Overnight “ ovvero oltre l’orario delle contrattazioni ufficiali. La somma verrà addebitata sul conto usando la seguente formula: ammontare dell’operazione di trading * Tasso di apertura * % di finanziamento di overnight giornaliero. Sarebbe superfluo renderlo noto, ma è comunque giusto sottolineare, che non ci sono costi da sostenere per il Deposito ed il Prelievo.