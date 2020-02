Marcovici's violin class all'Accademia Perosi

Foto da The violin channel

Venerdì 14 febbraio alle 18 in corso del piazzo n. 24 all'accademia Perosi i Marcovici's violin. Giovanissimi talenti gli allievi di Silvia Marcovici, una delle più importanti violiniste, che questa settimana hanno seguito a Biella un'intensa master class di perfezionamento. Tra loro Beatrice Spina, Francesco Papa e Lucrezia Lavino Mercuri che si esibiranno in concerto venerdì nella Sala Concerti al I piano della Fondazione Accademia Perosi. Al pianoforte, il musicista messicano Ricardo Alì Alvarez.In programma il Concerto n. 1 in sol minore op.26 di Max Bruch, la Sonata op. 27 n.3 "Ballade" di E. Ysaye e Poème di E. Chausson. Info e prenotazioni: 015 29040