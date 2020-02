Daniele Basso ospite d'onore alla serata di Soroptimist Club Biella

Daniele Basso è stato l'ospite d’eccezione al Soroptimist Club di Biella nella conviviale del 11 febbraio scorso. Scultore biellese di fama internazionale, Basso ha dedicato una preziosa presentazione di alcune sue opere attraverso il racconto e la proiezione di filmati e slides. Le opere di Daniele infatti sono realizzate in acciaio (materiale etico perché ecosostenibile e riciclabile) lucidate a specchio. “Allo specchio costruiamo l’immagine che si vuole comunicare di se” ha spiegato. In città possiamo ammirare l’opera Aquamantio collocata di fronte alla Biblioteca Civica, realizzata per MOSCA1916 in occasione del proprio centenario e donata alla città dall’azienda stessa. A Lajatico al Teatro del Silenzio dall’estate 2019 è presente Gabriel grandiosa e importante opera alata collocata in occasione delle performance estive.