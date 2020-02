Incendio in una casa a Borgofranco d'Ivrea. I Vigili del Fuoco di Biella in aiuto

Incendio in un'abitazione a Borgofranco d'Ivrea, nel Torinese, in via Guglielmo Marconi. Le fiamme sono divampate intorno alle 23,30 di ieri 12 febbraio e hanno impegnato diverse squadre dei pompieri per molte ore. Le cause sono ancora da accertare. In aiuto all'imponente rogo anche un'autobotte dei Vigili del Fuoco di Biella. L'incendio è stato domato alle 3,30 e al momento non è dato a sapere se la casa sia stata dichiarata inagibile. Dalle prime testimonianze sarebbero un paio i nuclei famigliari che vi abitano.