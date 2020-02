Auto contro palo della luce, incidente nella notte a Viverone

Intervento nella notte dei Vigili del Fuoco a Viverone. Dalle prime informazioni, un'auto sarebbe finita contro un palo della luce piegandolo vistosamente, tanto da occupare il tratto della strada provinciale 414, a pochi passi da via Marchese di Gattinara. L'incidente autonomo è avvenuto intorno alle 23.50 di ieri, 12 febbraio. La squadra, giunta sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri, ha messo in sicurezza la zona. Al momento non si conoscono le condizioni di salute del conducente del mezzo.