Arriva venerdì all'aeroporto di Cerrione l'Erickson Air Crane per la lotta agli incendi boschivi

L'aeroporto di Cerrione sarà la base dell'Erickson Air Crane, l'elicottero dei Vigili del Fuoco usato per le campagne antincendio boschivi. Arriva nella giornata di venerdì 14 febbraio, in anticipo di 24 ore, rimarrà nel Biellese per almeno un paio di mesi e potrà essere utilizzato nella nostra provincia, per tutto il Piemonte, Lombardia e parte della Liguria. L'Air Crane è nato per lo spostamento dei container e in seguito poi adattato alle necessità dei Vigili del Fuoco. Il suo serbatoio ha una capienza del 50% maggiore di un Canadair ovvero porta 9 mila litri d'acqua contro i 6 mila ed è più adeguato all'orografia del territorio oltre ad essere più veloce negli scarichi.

"C'è stata molta sensibilità nella direzione del Piemonte e dal Ministero di prendere l'iniziativa per istituire una base provvisoria per i mesi prossimi nel nostro aeroporto di Cerrione -commentano dalla dirigenza dei Vigili del Fuoco di Biella-. Oltre a portare in risalto il nostro scalo è un segnale di attenzione per il Biellese e potrà essere impiegato per tutta la regione. Già anni fa avevamo avuto un paio di Canadair, ora arriva un mezzo decisamente più adatto alle nostre vallate".