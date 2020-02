A Pollone fiamme altissime e visibili anche da Biella: distrutte tonnellate di fieno in un cascinale FOTO

Un imponente incendio ha devastato regione Pratibei a Pollone. Il rogo è iniziato intorno alle 18 e ha interessato una zona di un cascinale di proprietà di un coltivatore diretto di oltre 40 anni. L'azienda ha circa 100 capi di bestiame e a bruciare, dalle prime testimonianze, sarebbero stati tonnellate di fieno, accatastato in un prato, per approvvigionare in inverno i bovini.

Diverse le squadre, anche con autobotti, dei Vigili del Fuoco di Biella e Cossato sono prontamente intervenuti insieme ai Carabinieri forestali. Anche gli stessi proprietari hanno tentato di salvare più fieno possibile utilizzando trattori e mezzi a disposizione. Restano da capire le cause ma a priori non si può escludere l'autocombustione.