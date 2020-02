E anche quest'anno ritorna il Carnevale a Pralungo, realizzato dall'associazione Genitori & Giovani. Dopo il grande successo della scorsa edizione, sabato 22 febbraio tornerà il carnevale per bambini e ragazzi al polivalente del paese. La festa inizierà alle 14.30, tra sfilate per le vie del paese, coriandoli, giochi, merenda e tanto divertimento per tutti, piccoli e grandi.