Panathlon, cambio della guardia: Monteleone nuovo presidente

Cambio della guardia al Panathlon. Franco Bessi ha lasciato l’incarico di presidente che è stato assunto da Luca Monteleone. Testimone del passaggio di consegne, Omar Bergo, pilota e istruttore biellese molto conosciuto negli ambienti motoristici e non solo. Bergo ha raccontato la sua carriera da pilota, dai kart alla Formula Renault, approdando con successo ai rally. Ma il biellese ha poi mostrato un altro aspetto della sua professione, ovvero quella di istruttore di guida sicura.

Dal 2017 Bergo insegna aglio studenti nella sua ex scuola, l’istituto «Eugenio Bona», nozioni importanti specie quando si è neo patentati su come si debba affrontare le difficoltà generali nel mettersi alla guida. Da poco inoltre il vincitore di due edizioni della Ronde del Gomitolo di lana è diventato istruttore della scuola di Andrea De Adamic, che annovera tra le proprie fila anche Piero Liatti, in grado di offrire un servizio ai clienti Ferrari per impostare il modo di portare vetture di straordinaria potenza e dal modo di stare in strada, o in pista, del tutto particolare. A Bergo sono state poste numerose domande e a una di queste Omar Bergo ha risposto con genuinità: «La guida è una danza, piano piano, dolce dolce».