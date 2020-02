Mappiamo la città di verde a Valdengo, 250 alunni in campo per pulire il paese

“Dalle parole ai fatti”. A poche settimane dall’accordo siglato con Mappiamo la città di verde, Cosrab (con il supporto di Seab) scende in campo per supportare il Plogging, la raccolta di rifiuti fatta camminando o correndo, un modo originale per prendersi contemporaneamente cura dell'ambiente e di sé stessi. 250 i bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie di Valdengo che venerdì scorso hanno ripulito alcune vie del paese.

“L’obiettivo è condividere con le nuove generazioni il messaggio di benessere psico-fisico e di rispetto nei confronti della natura - hanno ricordato Gabriele Bodo, presidente di Cosrab e Andrea Campagnolo, ideatore del progetto. “Vedere da vicino l’entusiasmo e l’interesse dei giovani studenti - ha sottolineato Bodo - è la conferma del bontà e della lungimiranza del progetto. Scendere in strada e agire in prima persona è il modo più efficace per promuovere le campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale e garantire un futuro a questo pianeta ”.

Grande soddisfazione anche da parte di Paolo Parolini, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Valdengo: “È positivo che i ragazzi sperimentino in prima persona cosa significhi tenere pulito l’ambiente. Il nostro istituto ha aderito volentieri a questa iniziativa, che completa il progetto ambientale che gli insegnanti stanno portando avanti nelle classi. È importante che le generazioni future imparino ad avere cura della natura, perché il futuro è nelle loro mani”.

Partner della manifestazione Biella Colors' School, Cosrab Biella (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese), NaturalBOOM, Conad Cossato via Marconi, Conad Candelo via Iside Viana, Carrozzeria Campagnolo & Car Wash, BonPrix, CIA Biella (confederazione italiana agricoltori). Presenti i consiglieri comunali Luciana Del Vecchio, Paolo Zanta e Eugenio Boffa Roculo, Stephan Elsner, amministratore delegato di BonPrix e Paolo Parolini, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Valdengo. Prossimi appuntamenti il 18 marzo a Cossato e il 15 aprile a Pollone.