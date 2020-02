Fresco Fresca di Riccardo Galimberti contro la Violenza sulle Donne. Evento “Social” per sensibilizzare i più giovani

Si chiama Riccardo Galimberti il giovane imprenditore 22enne nel settore moda che da un anno ha lanciato il suo brand d’abbigliamento “Fresco Fresca”, sfruttando un nuovo metodo futuristico e creando un movimento di interazioni sui canali social, raggiungendo, grazie alle sue Istagram Stories, una grandissima visibilità.

“Dal momento che uno dei miei punti di forza è costituito dai social media, sto approfondendo le mie conoscenze in questo campo con un Master presso l’Accademia Del Lusso a Milano, in cui studio social e comunicazione marketing sono le colonne portanti – spiega Riccardo, che ha voluto sottolineare che proprio grazie al suo brand e alla sua popolarità sui social, ha potuto dedicarsi ai grandi problemi della società – Con il mio Brand sto organizzando un evento social stratosferico, che andrà a trattare una tematica che mi sta molto a cuore, delicata e alquanto attuale: la violenza sulle donne”.

Sono numerosi gli eventi organizzati da Riccardo in location sempre nuove ed esclusive, grazie anche all’aiuto di ragazzi e ragazze capaci nella comunicazione social, che in breve tempo ha dato visibilità a “Fresco Fresca” in tutta la città di Biella, e non solo. Proprio per questo motivo Riccardo ha voluto indirizzare tutta l’attenzione ad un argomento molto importante: “Di violenza sulle donne e discriminazione di genere se ne parla sempre di più, è vero, ma purtroppo la situazione non sembra migliorare: dati Istat alla mano, nel 2019 si è registrata una media di 88 vittime al giorno – precisa Riccardo - Per questo, penso che sia necessario e doveroso puntare sempre di più sulla sensibilizzazione dei giovani, affinché il cambiamento possa partire proprio da noi”.

L’obiettivo è quello di raggiungere un target molto giovane, e Riccardo Galimberti vuole puntare sui social: il mezzo di comunicazione da loro più utilizzato oggigiorno: “Credo fortemente nella forza comunicativa di questo canale, ed è anche per questo che ho voluto creare un evento particolare, diverso dal solito!” Appuntamento nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, presso un’elegante location d’eccezione, Cascina Era e Resort Wellness.

“Sarà un evento privato, perciò non sarà possibile parteciparvi di persona, ma si potrà seguire su un qualsiasi canale social, collegandosi all’hastag “#StopViolence”- spiega Riccardo - Durante la giornata potrò contare sulla partecipazione attiva di ragazzi e ragazze con molta visibilità social, affinché il messaggio che vogliamo trasmettere possa raggiungere migliaia di persone. In tanti, si può fare la differenza!”. La previsione di visibilità dell’evento è molto ottimista: vi parteciperanno circa 60 giovani con un’elevata visibilità social, grazie a video, foto, recite, balli e molto altro, affinché questo messaggio arrivi forte e chiaro a più di 200 mila persone. “Desidero a questo punto ringraziare diverse persone, in particolar modo i gestori della location e i ragazzi che saranno protagonisti della giornata, per aver investito e creduto in una tematica così importante – ci tiene ad aggiungere Riccardo - Un grazie speciale va alla mia famiglia, che ogni giorno mi insegna i valori fondamentali della vita. Mi raccomando, cellulare alla mano, e ci “vediamo” attraverso i canali social domenica 16 febbraio!”.

L’invito è aperto a chiunque abbia un profilo social su Instagram e Tik Tok. Il Brand Fresco Fresca e l’evento #StopViolence vi aspettano sulla sua pagina instagram @frescoofficial_ e @imariccardogalimberti