Vigliano Basket, weekend di vittorie con U17 e U13

Sono bastati i 2 quarti centrali per chiudere la contesa nella gara valevole per la seconda giornata di ritorno. Troppa la differenza tecnica e fisica tra le due formazioni con Vigliano a controllare ritmo e gioco in entrambe le metà campo. Partenza soft, secondo e terzo periodo di buona intensità e gestione delle scelte ultima decina in pieno controllo. Il commento di coach Antona: “Queste partite sono utili a dare spazio a chi solitamente gioca meno che deve però dimostrarsi pronto, giocare a mille per sfruttare l’occasione e mettere in discussione le scelte per le prossime convocazioni.” Prossima partita sabato 15 febbraio sull’ostico campo di Domodossola, si gioca alle 15.

Vigliano Basket Club – PMS Moncalieri San Mauro 81 – 40 (21-13, 38-19, 60-27)

Vigliano Basket: Scardoni 5, Riva 3, Acquadro 6, Moro 11, Mancin 7, Foglio Bonda, Blair 9, Leonardi 5, Costanzo 7, Mosca 13, Moggio 13, D’Ottavi 2, all. Antona.

L'under 13 sbanca Arona con una prova di grande carattere in un match dal punteggio basso e aggancia propria i lacustri a quota 8 in classifica. Così coach Chiariello:“ Buona vittoria perchè giocata con intensità e voglia, disputata alla pari con una squadra più grossa di noi. Bravi tutti sia chi ha fatto canestro sia chi ha fatto una grande lavoro difensivo. Abbiamo voglia di fare un gran girone di ritorno cercando di vincere qualche partita in più e migliorare il nostro gioco”.

Arona Basket U13 - Vigliano Basket Club U13 29 – 33 (6-10, 14-12, 24-18)

Vigliano Basket: Gallotto, Reggiani, Riccelli 2, Trotta 2, Turricelli 3, Valli 4, Zanetti 18, Andronachi, Bassino, Petti 4, Deak, Zoraddu, Bianchi.