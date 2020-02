Su Nuraghe Calcio Biella/Pizzeria da Carmelo vince 6-1 con Algida

Nuova vittoria in allenamento amichevole: un bel 6-1 di Su Nuraghe Calcio Biella/Pizzeria da Carmelo contro “Algida”, formazione che occupa il centro della classifica nel campionato “Amatori” di calcio a 7 organizzato dal Settore Ricreativo Piemonte e Valle d’Aosta, Comitato Provinciale di Biella, aderente ad A.S.C., Attività Sportive Confederate, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

La squadra, ben guidata dall’allenatore Alessandro Moratto, precede di alcuni punti la formazione con lo stemma della Sardegna sul cuore. Giovani atleti di “Su Nuraghe” e “Pizzeria da Carmelo” - due squadre che per la stagione sportiva 2019-2020 hanno deciso la fusione per un percorso comune in campionato - e new entry ancora in fase di affiatamento e reciproca conoscenza che si preparano ad affrontare il girone di ritorno con rinnovato spirito sportivo. Preparazione seguita con attenzione da mister ed allenatori che, studiando le capacità dei singoli giocatori, li fanno ruotare, chiamandoli in campo dall’affollata panchina.

Rispettosi delle regole scelte e condivise, gli sforzi e gli allenamenti individuali e di gruppo vengono premiati dall’incoraggiante risultato festeggiato in campo e negli spogliatoi. L’appuntamento è alla nuova partita amichevole in campo contro "Gastoff", mercoledì 12 febbraio alle ore 21:00, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di Vigliano Biellese.