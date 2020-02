Karneval Run & Karneval School per un sabato alternativo

Conto alla rovescia per la 4ª edizione della “Karneval Run”, manifestazione sportiva organizzata da Biella Sport Promotion ed inserita all’interno degli eventi patrocinati dal comune di Biella e legati al Carnevale cittadino. Sabato 15 febbraio a partire dalle ore 14, come nelle passate edizioni, il “campo base” sarà il piazzale Casalegno al Centro Commerciale I Giardini di Biella, partner principale dell’evento. Sarà un pomeriggio all’insegna dell’allegria alla quale sono invitati tutti i cittadini: non si tratta infatti esclusivamente di una corsa podistica, ma anche e soprattutto di un momento di festa in maschera, passeggiando per il centro della città e proprio per questo i partecipanti sono invitati a vestirsi dando sfogo alla propria fantasia.

LA KARNEVAL SCHOOL E LA CAMMINATA IN MASCHERA (E NON) APERTA A TUTTI Alle 15.30 partirà la camminata di circa 3 chilometri e mezzo (due giri del percorso) da percorrere al proprio passo. Contestualmente verrà dato il via alla “Karneval School”, evento nell’evento che premierà le scuole più numerose: sarà proprio il centro commerciale “I Giardini” che metterà in palio ben 1500 euro che verranno divisi tra le prime 8 scuole partecipanti. A tutti gli studenti, che parteciperanno gratuitamente, è già stato consegnato un simpatico regalo.

LA KARNEVAL RUN COMPETITIVA Alle 16, invece, la partenza della gara competitiva regionale Fidal sulla distanza di 5 chilometri, ovvero tre giri del percorso: una prova che piace molto per la sua velocità e che proprio per questo è altamente spettacolare.Per tutti i partecipanti, sia alla competitiva che alla camminata e per tutti i ragazzi della Karneval School è previsto un pacco gara (e un gustoso ristoro finale), mentre un montepremi di oltre 500 euro in buoni valore verrà assegnato ai primi tre uomini e alle prime tre donne della classifica assoluta delle corsa competitiva. Inoltre verrà riconosciuto un premio in natura per i primi tre di ognuna delle 9 categorie d’età maschili e femminili.Per tutti i partcipanti alla camminata e alla Karneval School, la possibilità di vincere un premio ad estrazione. Tutto questo grazie ai numerosi altri partner che ogni anno affiancano Biella Sport Promotion nell’organizzazione, ovvero Lauretana, Menabrea, Botalla, Patti, Microtech, Cabbia, Eurometallica, MA Service e Tessitura Delpiano.

COME ISCRIVERSI Le preiscrizioni sono possibili sino alle ore 24 di giovedì sul sito www.biellasport.net e riapriranno sabato prima della gara dalle ore 14 alle ore 15.15 in piazzale Casalegno a Biella.

I RECORD Nelle tre precedenti edizioni il numero di iscritti è stato sempre intorno ai 500 con punta nel 2018 quando furono ben 580: il bel tempo e le temperature primaverili previste sabato potrebbero regalare un nuovo record.Per quanto concerne l’albo d’oro i nomi sono di altissimo livello: Francesca Carrera, Umberto Contran e Stefano Guidotti Icardi in ambito maschile, mentre tra le donne i successi sono andati a Ilaria Zaccagni, Debhora Li Sacchi e Mastewal Ghisio. Entrambi i record sono datati 2019 quando Guidotti corse in 14’04” e Ghisio in 16’49”. LE PAROLE DEGLI ORGANIZZATORI E DEL COMUNE DI BIELLA Qui di seguito, tratti dal comunicato inviato nei giorni scorsi dall’ufficio stampa del Comune di Biella, i commenti di Claudio Piana, organizzatore dell’evento, Marco Verpelli, direttore del Centro Commerciale i Giardini, Massimiliano Gaggino, assessore alla Cultura del Comune di Biella, e di Gabriella Bessone, assessore all’Istruzione del Comune di Biella. Massimiliano Gaggino: «Voglio rivolgere un particolare ringraziamento agli organizzatori e al centro commerciale I Giardini per come credono e per come sono pronti a rilanciare questa manifestazione. La Karneval School è un valore aggiunto all’interno del Carnevale di Biella: ci sono state delle defezioni ma anche delle buone novità, come questa, che ampliano l’offerta del calendario». Gabriella Bessone: «Abbiamo visitato le scuole consegnando un segna libro dedicato alla Karneval Run, proprio per invitare i ragazzi a partecipare. Per gli studenti la corsa sarà gratuita e saranno gli attori protagonisti per far vincere la loro scuola. Ringrazio in particolare il centro commerciale I Giardini per il grande sostegno nel volger coinvolgere i bambini». Claudio Piana: «Quando abbiamo varato il progetto volevamo unire il carnevale, la corsa e il mondo della scuola. Come facciamo per il Circuito Città di Biella è un piacere dare una mano alle scuole, con il centro commerciale “I Giardini” ci siamo trovati subito in sintonia. E’ bello fare qualcosa tutti insieme per la città e per i nostri giovani». Marco Verpelli: «Il centro commerciale “I Giardini” è felice di poter contribuire al calendario del Carnevale di Biella, dando un sostegno per la sfilata e in particolare per la Karneval Run che è un’occasione di aggregazione per i giovani e le scuole».