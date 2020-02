A San Valentino concerto al Polivalente di Mongrando con Salvo

Il 14 febbraio, torna al Polivalente di Mongrando un gradito amico e grande busker: Salvo Sparalesto, membro fondatore e cantante/chitarrista dei The Woolers, giovane reggae band biellese che si è esibita all'ultima edizione di Bolle di Malto. Il cantante sale di nuovo alla ribalta nel piccolo paesino biellese e l'occasione è proprio San Valentino ma come racconta l'organizzatore, ancor più di festeggiare l'amore per la musica. La musica intesa come aggregazione, amicizia, scoperta, emancipazione. Salvo ci accompagnerà con la sua inseparabile chitarra dentro un viaggio di brani originali! Dalle 18.30 alle 21 con ingresso libero.