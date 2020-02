I Bugianen del Cai sulle tracce del gorilla di montagna un Uganda

Giovedì 13 febbraio alle 21, a Città Studia Biella, il secondo appuntamento con i Bugianen. Dario Mezzo e Daniela Pavan ci porteranno in Uganda sulle tracce dei gorilla di montagna. L’Uganda è un paese posto nel centro Africa, attraversato dall’Equatore, ed è un altipiano prevalentemente pianeggiante ricco di zone idriche. Infatti a sud si trova il bacino del Lago Vittoria, il più grande dell’Africa da dove nasce il Nilo Bianco che andando verso nord forma le cascate Murchison prima di gettarsi nel Lago Alberto.

Altrettanto importanti per la vita del paese sono i Laghi George e Edward. Delimitato dai laghi e a nord dalla catena dei Monti Ruwenzori si trova il più grande parco dell’Uganda: il Queen Elisabeth dove, dopo lo spopolamento nel periodo delle guerre civili, si possono vedere molti animali.Ma in Uganda si va soprattutto per vedere gli scimpanzè e i gorilla di montagna, incontri che lasciano una emozione unica.